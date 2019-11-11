В Тюменской области появилось 469 камер наблюдения в публичных местах

15:45 11 ноября 2019
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Фото: пресс-служба филиала Ростелекома в Тюменской и Курганской областях

В Тюменской области "Ростелеком" завершил установку 469 новых камер видеонаблюдения. Они появились в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и 15 муниципальных районах области. В областном центре оборудовали 172 новые камеры.

Все камеры объединены в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция осуществляется в HD качестве, а видеоданные в режиме реального времени передаются по защищенному высокоскоростному каналу связи в центр обработки данных правительства Тюменской области. Проект реализован в рамках концепции "Умный город". Сервер позволяет принимать и хранить полученные данные.

Всего в Тюменской области "Ростелеком" установил 1041 камеру на 248 объектах в местах с массовым скоплением людей: это торговые центры, площади, скверы, переходы, путепроводы, дворовые территории. Работы проводились в рамках контракта с департаментом информатизации Тюменской области.

"Возможности применения интеллектуального видеонаблюдения не ограничиваются только городским пространством. Сервис используется и в сельском хозяйстве — для отслеживания событий на полях, пастбищах и т. д., и в ЖКХ — для выявления качества уборки дворовых территорий и своевременного вывоза мусора, в лесном хозяйстве – для контроля за пожарами", — отмечает Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

Теги: видеонаблюдение , Ростелеком
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