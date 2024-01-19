Сотрудники УСТЭК начали носить видеорегистраторы

C декабря 2023 года сотрудники абонентской службы АО "УСТЭК" стали применять в работе персональные видеорегистраторы. Пока оборудование тестируется, но уже в конце месяца видеофиксация станет обязательной, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ компании.
"Новое оборудование повысит качество работы с потребителями и уровень безопасности работников абонентской службы. К тому же с помощью новой техники легко можно будет отследить качество и эффективность выполняемой сотрудниками работы, разобраться в спорных ситуациях при работе с потребителями", - считают в УСТЭК.
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