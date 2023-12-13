Новые мобильные комплексы фотовидеофиксации за месяц выявили более 600 нарушений ПДД

За месяц тестовой эксплуатации новые мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений выявили 633 автомобиля с превышением скорости, соощает Главное утпрвление строительства ТО.

Безопасность на тюменских трассах с 2024 будут контролировать 5 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации. Сейчас выполняется их настойка и разработка маршрутов. Комплексы способны на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристёгнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары.

По результатам тестовых выездов нарушителей скоростного режима не наказывают. Основная задача сейчас - "познакомить" тюменских водителей с новыми комплексами, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, отмечают в ГУС ТО.