Новые мобильные комплексы фотовидеофиксации за месяц выявили более 600 нарушений ПДД

09:37 13 декабря 2023
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За месяц тестовой эксплуатации новые мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений выявили 633  автомобиля с превышением скорости, соощает Главное утпрвление строительства ТО.

Безопасность на тюменских трассах с 2024 будут контролировать 5 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации. Сейчас выполняется их настойка и разработка маршрутов.  Комплексы способны на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристёгнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары. 

По результатам тестовых выездов нарушителей скоростного режима не наказывают. Основная задача сейчас - "познакомить" тюменских водителей с новыми комплексами, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, отмечают в ГУС ТО.

Теги: безопасность дорожного движения , видеонаблюдение , правила дорожного движения
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