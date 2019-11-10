Областная больница в Ялуторовске обновляет оборудование

Современная моюще-дезинфицирующая машина появилась в центральном стерилизационном отделении областной больницы №23 города Ялуторовска. Отечественный аппарат позволяет качественно и быстро обрабатывать инструменты, эндоскопическое оборудование, анестезиологические принадлежности.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат закупили на средства регионального бюджета. У прибора предусмотрена возможность конфигурировать параметры каждой программы и производить операции в ручном режиме, организован многоступенчатый процесс мойки и серьезный выходной контроль за счет двух датчиков.

"Ни одно подразделение нашей больницы не обходится без стерильного инструментария и материала, которые обрабатываются в центральном стерилизационном отделении. И это абсолютно реальное звено в цепи спасения пациента, хоть оно и находится "в тени". С установкой нового оборудования объём одномоментно обрабатываемых изделий увеличился в три раза", - рассказал главный врач ОБ№23 Михаил Горбачев.

По его словам, высшее качество очистки, быстрота обработки, функции "умного компьютера", который автоматически подбирает программы и многие другие современные функции позволяют быть уверенными в инфекционной безопасности лечения.