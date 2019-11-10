Тюменский район вводит учет питания в школьных столовых

Все школы Тюменского района подключены к модулю "Учет питания" через систему "Электронная школа". Нововведение позволяет родителям дистанционно ознакомиться со школьным меню на неделю, оплачивать питание, а также следить за состоянием лицевого счета.

В октябре прошлого года модуль "Учёт питания" был введен в две школы Тюменского района – Боровскую и Винзилинскую. С 1 апреля текущего года система начала работать еще в 14 школах муниципалитета. Столичный первый из районов юга Тюменской области полностью внедрил технологию во всех общеобразовательных учреждениях.

В преддверии запуска системы в школах прошли тематические родительские собрания. Родителям разъяснили, как пользоваться модулем и в чем его преимущества, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Подробная информация о модуле "Учёт питания" и о способах оплаты размещена на интернет-портале отрасли образования района https://obraz-tmr.ru/uoatmr/e-school. Также работает горячая линия по вопросам организации питания.