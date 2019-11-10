Сочинение пятиклассника из Ялуторовска отметили на федеральном уровне

Ялуторовский пятиклассник Константин Михейцев вошел в сотню лучших авторов Всероссийского конкурса сочинений. Он представил творческую работу в жанре дневника "Я отличник?" и стал абсолютным победителем регионального этапа в своей возрастной категории.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, победителей Всероссийского конкурса сочинений чествовали в Общественной палате РФ. В церемонии приняли участие авторы ста лучших работ – это школьники 4–11-х классов и студенты колледжей из разных регионов страны.

Конкурсантов и их наставников приветствовала заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина. Она отметила, что творческий проект развивается, в нём появляются новые номинации, но главное — он объединяет талантливых и неравнодушных ребят.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, и этому посвящена одна из тем конкурса. Уверена, что мы вновь прочитаем прекрасные работы ребят, рядом с которыми будут их учителя, родители и наша общая история — история страны, в которой мы живём", — сказала Татьяна Синюгина.

Лучшие работы опубликуют в официальном сборнике. Отметим, за пять лет существования конкурса в нем приняли участие 2 млн молодых россиян.