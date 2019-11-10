В Тюмени состоится профориентационный фестиваль для школьников

Профориентационный фестиваль "ПрофиБудуЯ!" состоится в Тюмени 21-22 ноября. Мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке с 9:00 до 17:00, вход свободный для всех желающих.

На мероприятии будут организованы площадки организаций профобразования нашего региона, презентации их будут проводить студенты. Они познакомят со своими учебными заведениями, расскажут об условиях приема и обучения, поделятся эмоциями и впечатлениями от образовательного процесса.

Фестиваль поможет школьникам и родителям получить ответы на вопросы по выбору профессии и учебного заведения. Также пройдут круглые столы и увлекательные мастер-классы, на которых можно будет попробовать свои силы в дизайне, кулинарии, криминалистике и по другим направлениям, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Более подробную информацию можно получить по телефону "горячей линии" 8 (3452) 27-36-05.