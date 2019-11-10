Тюменцы готовятся к чемпионату среди молодых профессионалов

VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" пройдет в ноябре в тюменском Выставочном зале. Студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие примут эстафету от школьников, которые уже поучаствовали в фестивале профессий "Билет в будущее".

Как сообщил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков, ожидается большое количество участников. И если со школьниками акцент был сделан, прежде всего, на ознакомление с профессиями (IT-технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, медицина, энергетика, строительство и комфортная среда, новые материалы, нефтегазовая отрасль), то молодёжный вариант WorldSkills уже подразумевает профессионализм. Участники чемпионата будут соревноваться более чем по 40 компетенциям, уточнили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Это состязание, где на твоих глазах рождается некий продукт. Процесс созидания может быть зрелищным и вызывать интерес у зрителей. Совершенно точно в их числе будут и руководители предприятий. Надеюсь, что на нашей площадке работодатели разглядят настоящие таланты", - добавил Михаил Брудков.