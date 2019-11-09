Тюменские школьники получили приглашение на окружной форум "Шаг в будущее"

Десять школьников из Тюмени, Ишима, Тюменского, Сладковского и Юргинского районов станут участниками федерально-окружных соревнований молодых исследователей "Шаг в будущее", которые состоятся 19-22 ноября в Челябинске.

Молодые тюменцы представят свои разработки на симпозиумах "Техника и инженерные области знаний", "Естественные науки", "Математика и информационные технологии", "Социально-гуманитарные и экономические науки". Семиклассник Александр Квинт из Боровской школы расскажет о факторах, влияющих на формирование человеческих ценностей. Собственную систему телеприсутствия для людей с ограниченными возможностями здоровья презентует Виталий Карх из 11 класса ишимской школы №8. С итогами изучения влияния химического состава металла на качество горячего цинкования экспертов форума познакомит ученик Мальковской школы Владислав Гурский, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

"В этом году форум включен во всероссийский перечень статусных интеллектуальных соревнований. И что приятно - первыми его значимость оценили именно тюменские вузы. Они премировали победителей и призёров дополнительными баллами при поступлении, понимая, что такие школьные проекты формируют научное будущее страны", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.