В Тюменской области разыскали заплутавшего в лесу мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В начале этой недели в экстренную службу Сладковского района Тюменской области поступило сообщение об исчезновении 63-летнего местного жителя. Мужчина заблудился в лесу около поселка Маслянский. Родные с вечера и до поздней ночи пытались найти его сами, но безрезультатно.

На утро к поискам подключились спасатели, были задействованы воздушный транспорт и беспилотный летательный аппарат. На второй день мужчину искали уже не только сотрудники МЧС, ТОСЭР и полиции, но и добровольцы. Днем 6 ноября его нашли живым в десяти километрах от населенного пункта Майский Абатского района. Мужчину доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.