В Тюменской области разыскали заплутавшего в лесу мужчину

13:25 08 ноября 2019
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В начале этой недели в экстренную службу Сладковского района Тюменской области поступило сообщение об исчезновении 63-летнего местного жителя. Мужчина заблудился в лесу около поселка Маслянский. Родные с вечера и до поздней ночи пытались найти его  сами, но безрезультатно.

На утро к поискам подключились спасатели, были задействованы воздушный транспорт и беспилотный летательный аппарат. На второй день мужчину искали уже не только сотрудники МЧС, ТОСЭР и полиции, но и добровольцы. Днем 6 ноября его нашли живым в десяти километрах от населенного пункта Майский Абатского района. Мужчину доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи. 

Теги: лес , МЧС , поиски
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