Тюмень за день: 7 ноября

На улице Дмитрия Менделеева на год сузят проезжую часть

Ограничение будет действовать с 17 ноября 2019 года до 17 ноября 2020 года.

Прокурор и глава Тюмени проведут прием граждан по вопросам ЖКХ

Вопросы можно будет задать также начальнику Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисе Боровицкой и представителю АО "УСТЭК".

В Тюмени ищут жертв мошенника, заключавшего липовые договоры на квартиры

В 2013–2015 годах аферист предложил двум жителям областного центра заключить договоры долевого строительства и взял с них свыше 1,5 млн рублей.

В Тюмени пройдет форум замещающих семей

Спикерами форума станут ведущие консультанты — психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе.

В Тюмени ищут сотрудников двух фирм, которым не платили зарплату

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).