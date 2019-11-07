Тюмень за день: 7 ноября

На улице Дмитрия Менделеева на год сузят проезжую часть
Ограничение будет действовать с 17 ноября 2019 года до 17 ноября 2020 года.
Прокурор и глава Тюмени проведут прием граждан по вопросам ЖКХ
Вопросы можно будет задать также начальнику Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисе Боровицкой и представителю АО "УСТЭК".
В Тюмени ищут жертв мошенника, заключавшего липовые договоры на квартиры
В 2013–2015 годах аферист предложил двум жителям областного центра заключить договоры долевого строительства и взял с них свыше 1,5 млн рублей.
В Тюмени пройдет форум замещающих семей
Спикерами форума станут ведущие консультанты — психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе.
В Тюмени ищут сотрудников двух фирм, которым не платили зарплату
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
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