Тюменские школьники на каникулах учились быть экскурсоводами

13:11 05 ноября 2019
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Фото - ДТиС «Пионер»

Школа юных гидов-экскурсоводов прошла в областной столице с 30 октября по 1 ноября.

Экскурсоводы школьных музеев из Тюмени, Тюменского, Исетского, Сладковского, Нижнетавдинского районов в течение трех дней повышали свои навыки и активно общались друг с другом и экспертами туротраслию.

Ребята побывали в местных музеях, библиотеках,на автобусных и пешеходных экскурсиях, встретились с ведущими специалистами-экскурсоводами Тюмени и стали участниками обучающих лекций.  Вечера на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" проходили с настольными играми, историческими викторинами и песнями под гитару.

Организатором слета выступил ДТиС "Пионер" в рамках областного краеведческого проекта "Мой край. Страницы истории".

Теги: музеи , образование , школы
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