Тюменские школьники на каникулах учились быть экскурсоводами

Школа юных гидов-экскурсоводов прошла в областной столице с 30 октября по 1 ноября.
Экскурсоводы школьных музеев из Тюмени, Тюменского, Исетского, Сладковского, Нижнетавдинского районов в течение трех дней повышали свои навыки и активно общались друг с другом и экспертами туротраслию.
Ребята побывали в местных музеях, библиотеках,на автобусных и пешеходных экскурсиях, встретились с ведущими специалистами-экскурсоводами Тюмени и стали участниками обучающих лекций. Вечера на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" проходили с настольными играми, историческими викторинами и песнями под гитару.
Организатором слета выступил ДТиС "Пионер" в рамках областного краеведческого проекта "Мой край. Страницы истории".
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