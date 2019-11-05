Тюменские школьники на каникулах учились быть экскурсоводами

Фото - ДТиС «Пионер»

Школа юных гидов-экскурсоводов прошла в областной столице с 30 октября по 1 ноября.

Экскурсоводы школьных музеев из Тюмени, Тюменского, Исетского, Сладковского, Нижнетавдинского районов в течение трех дней повышали свои навыки и активно общались друг с другом и экспертами туротраслию.

Ребята побывали в местных музеях, библиотеках,на автобусных и пешеходных экскурсиях, встретились с ведущими специалистами-экскурсоводами Тюмени и стали участниками обучающих лекций. Вечера на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" проходили с настольными играми, историческими викторинами и песнями под гитару.

Организатором слета выступил ДТиС "Пионер" в рамках областного краеведческого проекта "Мой край. Страницы истории".