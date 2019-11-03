В Тюмени отремонтировали 16 км теплосетей

Более 16 километров теплосетей отремонтировали в Тюмени в 2019 году. Ресурсоснабжающие организации имеют планы по обновлению подземных коммуникаций по нескольким направлениям: замене магистральных и подводящих сетей, а также отдельных тепловых пунктов. Также в список по замене сетей предполагается включить 52 двора.

Об этом рассказал журналистам глава Тюмени Руслан Кухарук. "Мы понимаем, что эта деятельность вызывают неудобства, связанные с ограничением движения, но благодаря ей ежегодно наблюдаем снижение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения. Это говорит о том, что замена и строительство новых сетей дают хорошие результаты. За ними стоит труд большой команды", – подчеркнул Руслан Кухарук.

Он также развеял слухи о том, что городские власти планируют закрыть центр Тюмени для свободного движения автомобилей и сделать платными для проезда некоторые перекрестки.

"Слухи о возможном перекрытии не обоснованы. Возможно, они появились из-за того, что летом крупные работы по замене сетей теплоснабжения и обновлению дорожного полотна проводились в центральной части города. Например, по улице Ленина заменена магистральная сеть теплоснабжения, так как там возникало много порывов. Поэтому полтора месяца часть улиц Ленина и Красина, где вели глобальный ремонт, была закрыта", - пояснил глава города.