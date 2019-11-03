Пожилые тюменцы отправятся на Декаду зрелого возраста в Сочи

Масштабный фестиваль "Декада зрелого возраста" пройдет в Сочи во второй половине ноября. Участие в нем примут 66 жителей из всех муниципалитетов Тюменской области.

"Декада зрелого возраста" организована по инициативе Дмитрия Богданова из Сочи. Проект уже перерос во всероссийское движение самых активных пожилых людей. Его поддерживают общественные деятели, журналисты, политики.

Пожилым людям помогают развиваться, привлекать все больше единомышленников, а главное - посмотреть на собственную жизнь под другим углом. Благодаря этому в каждом регионе страны работают Университеты третьего возраста. Обучение бесплатное. Единственный критерий при наборе групп на факультеты – желание изменить свою жизнь, сделать ее насыщенной, яркой и интересной.

В рамках Декады ее участники не только поправят здоровье, но и посетят интересные семинары – лекции от ведущих экспертов, побывают на различных тренингах и круглых столах, завяжут новые контакты и связи. Все это поможет им сформулировать более амбициозные цели на ближайшее годы, выработать реальный план действий. Это и есть главный залог долголетия.