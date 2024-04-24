Тюменские пенсионеры продолжают изучать азы самообороны

"Бабушки особого назначения" продолжают сезон курсов самообороны и приглашают желающих присоединиться. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Очередное занятие прошло 18 апреля в соседском центре "Гармония", с пенсионерами занимался партнер проекта и руководитель военно-патриотического клуба "Кавазар" Антон Клецко. Помимо универсальной тактики самообороны, он рассказал участникам проекта о секретах психологии поведения обороняющегося, а также тактике "неравного боя". После прохождения этих курсов активисты с опытом смогут обучить приемам самообороны своих сверстников.

Проект "Бабушки особого назначения" является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области. Благодаря инициативе "серебряные" старшие обучились по 12 основным направлениям – это безопасность на улице, юридическая и финансовая грамотность, безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья, самооборона, экологическая безопасность и другим.

После познавательных курсов активисты 55+ научились избегать угрожающие ситуаций на улице и дома, защищаться от телефонных мошенников, распознавать лжесотрудников социальных служб. Полученные знания представители старшего поколения применяют на практике в собственной повседневной жизни, а также проявляют добровольческую активность в просвещении сверстников.

Подробности о том, как попасть в команду волонтёров, можно узнать по на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" в сети "ВКонтакте".