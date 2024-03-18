Тюменская пенсионерка перевела мошенникам 10 млн кредитных рублей

С 11 по 17 марта от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 117 жителей Тюменской области. Сумма похищенного превысила 16 млн рублей, причем 10 млн из них преступникам перевела пенсионерка из Тюмени, сообщает облпрокуратура.

Пенсионерке позвонил неизвестный в WhatsApp с российского номера, представился сотрудником финансового контроля одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег и оформления кредита, похитил 10 млн рублей, которые женщина самостоятельно получила в качестве кредита в банках и перевела на указанные "безопасные" счета.

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