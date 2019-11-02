Узнать о мерах соцподдержки тюменцы могут на региональном портале услуг

О порядке предоставления мер социальной поддержки в различных жизненных ситуациях жители региона могут узнать на портале услуг Тюменской области uslugi.admtyumen.ru, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Так, здесь можно узнать о порядке предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, об организации отдыха и оздоровления детей, о порядке выплаты компенсации расходов на капитальный ремонт людям старшего возраста, о порядке выдачи удостоверения ветерана труда и т.д.

Войти на портал услуг Тюменской области uslugi.admtyumen.ru можно со стационарного компьютера, ноутбука, смартфона либо гостевого компьютера в органах социальной защиты населения, в филиалах многофункционального центра и др.