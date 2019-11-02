Выставка старинных фотографий Иосифа Шустера открылась в Тюмени

Внушительная коллекция снимков тобольско-тюменского Иосифа Шустера (1867-1927 гг.) представлена на выставке в тюменском музейном комплексе. Инициатором проекта выступил раввин тюменской синагоги Игорь Варкин.

По слова раввина, он давно начал собирать информацию о еврейских тюменских фотографов, и Шустер оказался самым деятельным из них. В 1892 году по лицензии губернатора он открыл фотографическое заведение в Тобольске, где имел возможность снимать даже местных заключенных. Право на это предоставлялось не каждому. Вел переписку с Менделеевым, внесшим имя Шустера в свою книгу.

В 1907-ом году семья Шустеров переехала в Тюмень. Здесь по ул. Царской, 26 открылась "Художественная фотография. И. Шустер". Вездесущий фотограф делал не только семейные снимки тюменцев, городских пейзажей, но и проезжавшего князя Боргезе, лечившегося в тюменской больнице после ранения Распутина, поясной портрет (который украшал стену зала в Государственной Думе) тюменского мецената Андрея Текутьева.

Режиссер Владимир Дровален в соавторстве с Игорем Варкиным снял двухсерийный документальный фильм "Лестница Шустера", который уже участвовал в британском фестивале и вошел в десятку лучших документальных фильмов 2018 года в России.

На открытии выставки фотограф Андрей Черепанов, помогавший создавать экспонаты-ремейки, рассказал, что самая кропотливая работа была проведена в процессе сканирования и ретуши фотографий. Приходилось из мелкого масштаба, в царапинах и других повреждениях от времени делать те приятные для глаза полотна, что экспонируются сегодня.

Художник Юрий Рыбьяков рассказывал о своей ностальгии по старому Тобольску, его нижней части – Прямском взвозе, где он писал когда-то пейзажи, и показал на фото Шустера храм, снесенный красноармейцами.