В Тюменской области от гриппа привили более 450 тыс. человек

В регионе против гриппа привито более 451 тыс. человек. Из них — более 103 тыс. человек — дети. Сейчас охват прививками против гриппа составил более 30% от совокупного населения. По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019–2020 годов планируется привить 676 тыс. человек.

По результатам еженедельного мониторинга в Тюменской области заболеваемость ОРВИ за период с 20 по 27 октября ниже недельных эпидемических порогов на 15%.

Тюменцам напоминают, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь–ноябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.