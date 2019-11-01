На тюменском ООО "Гранитстройкомплект" погасили долги по зарплате

В Тюмени прокурорская проверка по поводу соблюдения трудового законодательства прошла в ООО "Гранитстройкомплект".
Организация не выплатила сотрудникам зарплату за август–сентябрь 2019 года. Сумма долга составила более 2 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, по результатам проверки в отношении ООО "Гранитстройкомплект" было возбуждено административное дело по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). После этого задолженность по оплате труда на предприятии была полностью погашена.
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