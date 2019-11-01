На тюменском ООО "Гранитстройкомплект" погасили долги по зарплате

12:45 31 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюмени прокурорская проверка по поводу соблюдения трудового законодательства прошла в ООО "Гранитстройкомплект".

Организация не выплатила сотрудникам зарплату за август–сентябрь 2019 года. Сумма долга составила более 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, по результатам проверки в отношении ООО "Гранитстройкомплект" было возбуждено административное дело по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). После этого задолженность по оплате труда на предприятии была полностью погашена.

Теги: долги по зарплате
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019