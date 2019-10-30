В ОКБ №2 появилось пространство-симулятор для пациентов после инсульта

В Областной клинической больнице №2 оборудовали эргокомнату для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Это пространство-симулятор, где в реальных условиях больным помогают восстановить навыки ухода за собой, уборки, готовки, пользования бытовой техникой.

Главное украшение помещения — яркая прихватка в виде яблока. Ее сшила пациентка, перенесшая обширный инсульт. Из-за мозговой катастрофы профессиональная швея была практически парализована. Благодаря специалистам регионального сосудистого центра и отделения реабилитации ОКБ №2 пациентка снова научилась делать ровные и аккуратные стежки.

Ежегодно инсульт регистрируется более чем у 4 тысяч жителей Тюменской области.

"В отличие от первичных сосудистых отделений в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске, в Тюмени из-за большой загруженности наблюдается дефицит коечного фонда. Проблему планируют устранить в 2020 году путем организации в ОКБ №1 неврологического отделения с палатой интенсивной терапии для оказания помощи пациентам с инсультом", — отмечают в пресс-службе ОКБ №2.

По словам специалистов, инсульт перестает быть возрастной проблемой и случается у молодых и внешне абсолютно здоровых людей. В структуре по-прежнему преобладает ишемический тип острого нарушения мозгового кровообращения, на его долю приходится 84% всех мозговых катастроф.

Лучший способ предупреждения инсульта — это раннее выявление и контроль факторов риска его развития, причем с молодых лет. Врачи призывают контролировать свое артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, для этого регулярно проходить диспансеризацию, а также заниматься физическими упражнениями и вести здоровый образ жизни.