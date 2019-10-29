Тюменец ограбил девушку в кафе и работницу аптеки, а потом сломал ногу, пытаясь скрыться

В Тюмени по подозрению в двух грабежах задержан 31-летний местный житель.

В кафе на улице 30 лет Победы он познакомился с девушкой. После распития спиртного они вышли на улицу, и мужчина вырвал из рук новой знакомой сумку и телефон, после чего скрылся.

После этого тюменец пришел в аптеку на улице Северной. Там он выхватил из рук фармацевта 4500 рублей и выбежал из помещения. Сотрудница аптеки сообщила о происшествии в полицию.

"Скрыться от преследования мужчина попытался в расположенном неподалеку гаражном кооперативе, но сорвался с крыши, получил двойной перелом ноги и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время ранее судимый за хранение наркотических средств житель Челябинской области госпитализирован", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены два уголовных дела по статье "Грабеж".