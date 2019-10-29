В Тюменской области стало меньше поддельных больничных

За десять месяцев 2019 года специалистами Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования было выявлено 4 поддельных листков нетрудоспособности. В 2018 году было выявлено 10 липовых больничных, в 2017 году — 32, в 2016 — 13.

"Благодаря электронной форме больничного подделок действительно становится меньше. Ежегодно соцстрах оплачивает пособия по временной нетрудоспособности и материнству в нашем регионе на сумму более полутора миллиардов рублей. Цифра внушительная, поэтому мы призываем наших работодателей быть внимательными и переходить на электронный формат работы с ФСС, — отметила Ольга Велижанина, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. — Если подделки выявляются в ходе проверок организаций, то организация несет большие потери, так как Фонд социального страхования отказывает в возмещении таких расходов.

За два года на территории Тюменской области выдано более 180 тысяч электронных листков нетрудоспособности.