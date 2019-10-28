Председатель Тюменской гордумы с начала 2019 года рассмотрел 243 обращения

За девять месяцев текущего года председатель городской думы Евгений Заболотный принял 243 обращений от жителей Тюмени и общественных объединений. Содействия в решении жизненно важных вопросов просили как жители города лично, так и представители общественных объединений. 84 обращений было принято в письменном виде, 74 – по электронной почте, 83 пожелания тюменцы озвучили на приемах граждан.

По 84 обращениям Евгений Заболотный дал разъяснения и рекомендации. В 58 случаях к решению вопросов подключились специалисты различных муниципальных и региональных ведомств. Положительные решения приняты в 98 случаях. Еще три обращения находятся в работе.

Председатель думы отметил, что среди вопросов, волнующих сегодня жителей областной столицы, по-прежнему актуальны проблемы работы жилищно-коммунального комплекса – 22,6 процента обращений касаются этой темы. На втором месте по популярности – обращения за социальной поддержкой, они составляют 15,2 процента от общего числа. Горожан также интересуют жилищные вопросы, проблемы благоустройства, архитектура и строительство, работа транспорта, образование, сообщили в пресс-службе гордумы.