Врачи обследовали всех жителей тобольской деревни Ачиры

Ситуацию с оказанием медицинской помощи жителям деревни Ачиры Тобольского района, у нескольких жителей которой диагностирована гаффская болезнь, обсудили на заседании оперативного штаба 25 октября.

как рассказали врачи, в областной клинической больнице № 1 на лечении находятся 10 пациентов. Медики постоянно консультируются с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. С помощью телемедицинских технологий поддерживается связь с главным внештатным токсикологом Минздрава России, директором Научно-практического токсикологического центра Федерального медико-биологического агентства, доцентом кафедры клинической токсикологии Юрием Остапенко и главным внештатным токсикологом Минздрава России Северо-Западного федерального округа, руководителем отдела клинической токсикологии СПБ НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексеем Лодягиным. Тактика лечения и наблюдения ими одобрена, даны рекомендации.

25 октября в Ачирах работала комплексная бригада из 10 медиков, доставленных Центром медицины катастроф. Все жители деревни прошли медицинский осмотр, маломобильных граждан врачи посетили на дому. У всех взяты анализы.

медики сообщили, что в целом все жители деревни чувствуют себя хорошо. Для профилактического наблюдения в больницу Тобольска доставлены два человека.

По результатам лабораторных исследований будут приняты необходимые решения по дальнейшему наблюдению за гражданами. Органам здравоохранения дано поручение следить за состоянием здоровья жителей деревни Ачиры и пациентов, находящихся в больнице, собщает общественных связей Тюменской области.