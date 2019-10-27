В Тюменской области запрещена стихийная торговля рыбой

Третье заседание оперативного штаба по ситуации в тобольской дереве Ачиры состоялось 25 октября. Штаб прошел председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик.

После обсуждения обстановки в Ачирах и результатов медосмотра жителей деревни, принят ряд решений.

Что касается самой деревни, то там веден запрет на вылов и продажу рыбы из озера Андреевского. Управлению Роспотребнадзора рекомендовано выехать в Ачиры для проведения подомовых обходов совместно с местной администрацией с разъяснительной целью. Наличие продуктов питания в деревенских магазинов необходимо взять на контроль.

На всей территории Тюменской области запрещена несанкционированная торговля рыбой. А торговые точки при приемке партий рыбы обязаны особо проверять ветеринарные свидетельства на места вылова.

Управлению Роспотребнадзора рекомендовано разработать памятки, разъясняющие последствия употребления рыбы, выловленной в озере Андреевском Тобольского района, в пищу, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.