Сотрудники тюменского "Барса" получили награды Министерства обороны РФ

Ведомственной медалью Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" награждены шесть инструкторов и руководитель военно-патриотического клуба "Барс". Вручение медалей, а также благодарственных писем от депутата Государственной думы состоялось на заседании регионального общественного объединения "Защита Отечества".

За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, награждены Андрей Антонов, Евгений Григорьев, Сергей Денисов, Екатерина Зиалхакова, Алексей Кубасов, Валерий Осадчук и руководитель клуба Олег Денисов.

Все награжденные – сотрудники оборонно-спортивного экспедиционного центра Дворца творчества и спорта "Пионер", то есть профессиональные педагоги, работа в "Барсе" для них - общественная составляющая, которой они занимаются сверх должностных обязанностей. Клуб занимается допризывной подготовкой старшеклассников и учащихся колледжей по разным направлениям, особых успехов удалось достичь в водолазном деле.

"Мы единственное молодежное объединение в России, которое наравне с военнослужащими участвует в конкурсе водолазов "Глубина". В течение четырех лет наши ребята соревнуются с лучшими представителями военно-морского флота России. Дважды выступили на международном этапе, где соревновались с водолазами из армий ЮАР, Венесуэлы, Ирака, Ирана, Сиррии и так далее", - рассказал Олег Денисов.

"Награды – это официальная оценка и признание деятельности нашей организации. Особенно приятно, что их вручили на заседании общественной организации, которая объединяет и реально поддерживает тех, кто любит Отечество и старается делать для него что-то важное и полезное, - прокомментировал вручение медалей руководитель "Барса". - Уверен, что за нашу работу ни "Защите Отечества", ни правительству Тюменской области в лице комитета по делам национальностей, никому другому краснеть не придется. Мы будем стремиться к новым успехам на поприще патриотического воспитания молодежи и подготовки к военной службе как по призыву, так и по контракту".

Председатель правления РОО "Защита Отечества", депутат Госдумы Николай Брыкин поздравил тюменцев с заслуженными наградами и поблагодарил их за вклад в патриотическое воспитание молодежи. "Ваша работа полезна и ценна для всего общества. Своим примером вы показываете, к чему нужно стремиться и каких достигать целей, привлекаете других к здоровому образу жизни, - сказал депутат. – Медали Минобороны – это не только признание ваших заслуг, но и мощный стимул к дальнейшей работе для вас и ваших воспитанников".