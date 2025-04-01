Тюменская область в весенний призыв отправит в армию около 2 тысяч солдат-срочников

Около двух тысяч человек в весеннюю призывную кампанию будет направлено для прохождения военной службы из Тюменской области. ребята будут служить во всех родах и видах войск, 20 из них - в Президентском полку, сообщили в военном комиссариате региона.

Весенний призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, в стране проходит согласно Указу президента РФ с 1 апреля до 15 июля. В целом для срочной службы в армию наберут 160 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе. Срок службы по призыву составляет 12 месяцев.

По данным Минобороны, призыв плановый, с проведением специальной военной операции на Украине не связан. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, срочников направлять не будут. Большинство призывников сначала поедут в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги". Оповещение о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками, их пришлют заказным письмом или вручат лично.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут обеспечены всеми полагающимися видами довольствия.





