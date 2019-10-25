Жителям микрорайонов не хватает центров допобразования

В новых микрорайонах Тюмени должно быть больше возможностей для дополнительного образования детей, считают местные депутаты. Улучшить ситуацию можно, если при градостроительном проектировании сразу предусматривать помещения для муниципальных кружков и секций. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы.

Депутат Надежда Ачкасова ранее уже поднимала вопрос строительства муниципальных учреждений дополнительного образования. В микрорайонах много частных школ иностранного языка, спортивных секций, развивающих студий, однако они все платные, зачастую их деятельность никто не контролирует, поэтому родители не могут быть полностью уверены в том, что их дети занимаются в комфортных и безопасных условиях – при хорошем освещении, наличии в помещении вентиляции, отметила депутат.

Затронули народные избранники и тему регулирования расценок на оказание платных услуг допобразования, а также уточнили условия перевода детей, к примеру, занимающихся спортом, с платной основы на обучение по муниципальному заданию.

"С четырех-шести лет ребенок может начать заниматься спортом платно, а по достижении десяти лет при наличии высоких результатов и свободных мест его могут перевести на бесплатное обучение в рамках муниципального задания, – пояснила исполняющая обязанности директора городского департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.

Что касается оплаты услуг, то муниципальные автономные учреждения вправе сами определять ценовую политику. Сумма формируется исходя из квалификации педагогов, площади арендуемого помещения, платежей за коммунальные услуги и так далее. Для детей младше десяти лет из малоимущих или многодетных семей предусмотрены льготные расценки. "В Федеральном законе № 329 прописано, что в учреждениях физической культуры и спорта бесплатно могут заниматься дети из малообеспеченных семей и сироты, 50-процентную скидку на обучение предоставляют детям из многодетных семей", – пояснила Светлана Субботина. В Тюмени эти льготы распространяются также на услуги, оказываемые учреждениями молодежной политики.

По данным администрации, 31 муниципальное учреждение Тюмени сегодня оказывает услуги дополнительного образования детям от 5 до 18 лет. За три года численность детей, занимающихся в таких кружках и секциях, увеличилась с 95 288 до 109 648 человек.