Тюменка заключила фиктивный брак с мигрантом ради ремонта в квартире

14:42 21 октября 2019
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным брак между 43-летней жительницей областного центра и 43-летним гражданином Таджикистана. Как было установлено, мужчина таким способом лишь хотел получить разрешение на временное проживание.

"Взамен "супруга" попросила сделать ремонт в квартире и привезти продукты питания. После этого отношения прекратились", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По иску прокуратуры их брак был признан недействительным со дня его заключения.

Теги: брак , мигранты
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