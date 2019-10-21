Тюменка заключила фиктивный брак с мигрантом ради ремонта в квартире

Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным брак между 43-летней жительницей областного центра и 43-летним гражданином Таджикистана. Как было установлено, мужчина таким способом лишь хотел получить разрешение на временное проживание.

"Взамен "супруга" попросила сделать ремонт в квартире и привезти продукты питания. После этого отношения прекратились", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По иску прокуратуры их брак был признан недействительным со дня его заключения.