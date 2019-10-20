Тюменские спортсмены участвуют в программе "Олимпийские легенды - детям"

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Тюменские олимпийцы продолжают активно участвовать в проекте Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России".

В начале октября из многодневного турне по Хабаровскому краю, Амурской области, Еврейской автономной области вернулась заслуженный мастер спорта,олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. Следом за ней эстафету подхватила другая олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта Луиза Носкова.

Она в составе официальной делегации Российского союза спортсменов встречается со школьниками городов и поселков Камчатки. Две таких встречи уже состоялось сегодня в школе №2, школе №3 Петропавловска-Камчатского. Луиза Николаевна не только делится с ребятами историями из своего славного спортивного прошлого, она призывает ребят активнее заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

Помимо встреч с ребятами, запланировано участие Луизы Николаевны в конференции, где она поделится с коллегами опытом работы по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва как руководитель государственного автономного учреждения "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой", которая в 2018 году была признана лучшей спортивной школой России.