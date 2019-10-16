Фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного, привлекут к ответственности

В Тюмени административное дело возбуждено в отношении компании, которая повредила трассу горячего водоснабжения в районе дома №83 по улице Демьяна Бедного.
Инцидент произошел 3 октября 2019 года, когда ООО "Перестрой-ка" выполняла работы по благоустройству территории общего пользования. Из-за этого было ограничено водоснабжение четырех жилых домов. На следующий день компания устранила повреждение. Прокуратура провела проверку.
"В отношении общества с ограниченной ответственностью возбуждено административное дело по ст. 7.7 КоАП РФ (повреждение объектов и систем водоснабжения). Кроме того, директору выенесено представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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