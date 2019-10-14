В тобольской деревне построят новую школу

В следующем году дети в деревне Епанчиной Тобольского района сядут за парты в новой школе. Контракт на строительство уже заключен, работы начнутся в ближайшее время и продолжатся до середины 2020 года.

На площади в более 200 кв. м предусмотрены два класса, рассчитанных на обучение 12 учащихся по программе начального общего образования (1-4 классы) в одну смену, методический кабинет, рекреация, зал для гимнастики с раздевалками и буфет. Благоустройство территории школы будет включать устройство проездов, тротуаров, мест отдыха с установкой малых архитектурных форм, волейбольной площадки, площадки для гимнастики и спортивного и игрового оборудования, сообщили в Государственном управлении строительства Тюменской области.

Школа в деревне Епанчина – это вторая школа в Тюменской области, строительство которой началось в 2019 году в рамках программы по ликвидации школ в деревянном исполнении. Первая возводится в Казарово. Всего будет построено более 30 школ в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском и Ярковском районах", отметил гуребнатор Александр Моор.