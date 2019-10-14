Тюменцев научат следить за давлением в кабинете социального здоровья

Кабинет социального здоровья открыли в поликлинике ОКБ №2 в Тюмени. Здесь всех желающих научат правильно измерять артериальное давление и расскажут о профилактике артериальной гипертонии.

Как сообщила пресс-секретарь ОКБ №2 Анастасия Дембицкая, кабинет работает по будням с 8:00 до 20:00. Прием ведут опытные медицинские сёстры, ответственные за диспансерное наблюдение пациентов с артериальной гипертонией. В порядке живой очереди или по предварительной записи сюда может обратиться любой горожанин по паспорту и полису обязательного медицинского страхования. Ему измерят артериальное давление, при необходимости запишут на приём к участковому терапевту, направят на диспансерное наблюдение по месту жительства, а при высоком давлении – окажут неотложную помощь.

"Важно, чтобы пациент понимал, насколько серьезно его заболевание, а также мог грамотно применять немедикаментозные методы терапии. Этому мы и обучаем в кабинете социального здоровья", – прокомментировала старшая медсестра взрослой поликлиники ОКБ №2 Татьяна Друганова.

За два месяца работы кабинет посетили почти 1300 человек, у 108 из них повышенное артериальное давление выявлено впервые.