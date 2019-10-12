Тюменцев приглашают в бесплатную Школу театральной журналистики

Писать пьесы, которые будут иметь успех у публики, научат тюменцев в Школе театральной журналистики, кино и драматургии. Обучение пройдет бесплатно 1 ноября в рамках Всемирного фестиваля молодежных театров "Театральная революция".

Школу драматургии возглавит Мария Конторович, участница основной программы и шорт-листов фестиваля молодой драматургии "Любимовка", конкурса драматургов "Евразия" и других.

Экспертами Школы театральной журналистики станут Мария Кожина и Кристина Матвиенко, театроведы и театральные критики федерального уровня, сообщают организаторы редакции сайта Moi-portal.ru. Участникам школы они расскажут, чем отличается театральная журналистика от традиционной, как создавать тексты в этом направлении и поделятся личными приемами. Кроме того, все ученики смогут бесплатно посещать спектакли "Театральной революции" и писать на них рецензии. Эти тексты они разберут на занятиях вместе с экспертами, а лучшие работы будут опубликованы в ежедневной театральной газете фестиваля. Участники Школы кино обсудят современные тренды кинематографии, поговорят о секретах съемки качественных малобюджетных фильмов, а также снимут собственный по итогу фестиваля. Вместе с ними будет работать эксперт Школы Алена Тремазова, генеральный директор Мастерской KinoLook в Екатеринбурге. Чтобы стать участником школ, достаточно заполнить заявку и пройти конкурсный отбор.