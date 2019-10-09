С начала года на ж/д путях в Тюменской области погибли 9 человек

15:20 09 октября 2019
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С начала 2019 года в Тюменском регионе СвЖД из-за пренебрежения правилами безопасности были травмированы 16 человек, 9 случаев — со смертельным исходом. Более половины пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Самыми распространенными причинами трагедий остается переход через пути в неположенном месте перед близко идущим поездом,  хождение по железнодорожным путям. Зачастую граждане, желая сократить дорогу и пересечь магистраль в удобном, на их взгляд, месте, осознанно идут на нарушения правил безопасности", — отмечают в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

С начала этого года на мероприятия по предупреждению травматизма в Тюменском регионе СвЖД было направлено более 3 млн рублей. Сейчас идет строительство новых пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией на участках с наиболее интенсивным движением поездов: перегон Тюмень — Войновка и станция Талица.

Теги: безопасность , гибель , РЖД , травма
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