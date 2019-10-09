В Тюмени задержали сбытчиков фальшивых купюр

Полиция пресекла деятельность лиц, сбывавших поддельные денежные купюры на территории Тюмени. Трех граждан задержали при попытке расплатиться фальшивой 5-тысячной купюрой в магазине на улице Широтной.

Была установлена их причастность к совершению более 60 фактов сбыта фальшивых денег. При проведении обысков по местам жительства была изъята 21 купюра достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело.