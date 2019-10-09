В Тюмени задержали сбытчиков фальшивых купюр

12:34 09 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Полиция пресекла деятельность лиц, сбывавших поддельные денежные купюры на территории Тюмени. Трех граждан задержали при попытке расплатиться фальшивой 5-тысячной купюрой в магазине на улице Широтной.

Была установлена их причастность к совершению более 60 фактов сбыта фальшивых денег. При проведении обысков по местам жительства была изъята 21 купюра достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело.

Теги: фальшивые деньги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2019