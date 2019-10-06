В Тюменской области проанализируют траты туристов

Фото Александра Пересторонина

Средний чек двухдневного пребывания отечественного туриста в Тюменской области составляет около 7,5 тысяч рублей, однако это условный показатель. В 2020 году планируется внедрить электронную систему "Биг-дата", которая позволит увидеть реальные траты приезжих.

Как рассказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, предстоит привести данные к максимальной прозрачности. "Для этого детально прорабатываем портрет туриста: из какой страны, из какого города, пол, возраст. Эти данные позволят понять, что конкретно входит в средний чек, у какого туриста какая покупательская способность", - подчеркнул он.

Благодаря масштабному цифровому анализу получится не только увидеть реальные передвижения туристов и их реальные траты, но и понять, что пользуется спросом, а что нет, какие места в регионе самые посещаемые.

По данным департамента потребительского рынка и туризма региона, Тюменскую область за время летнего сезона 2019 года посетили около 1 млн туристов, что почти в два раза больше, чем за лето 2018 года. Большинство гостей приезжают в регион по рабочим делам, для историко-культурного и лечебно-оздоровительного отдыха. Популярностью пользуются также событийный и охотничье-рыболовный туризм, сообщает "Тюменская область сегодня".