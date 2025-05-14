Более ста тысяч туристов принял Тобольск с начала 2025 года

11:04 14 мая 2025
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Тобольск продолжает укреплять свои позиции как один из ключевых туристических центров Тюменской области. По данным за первые четыре месяца 2025 года, город посетили 106 636 туристов — это на 6 300 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (100 323 человека в 2024-м). Заметный рост на майских праздниках: на длинных выходных Тобольск принял 18 296 гостей против 17 424 в прошлом году.  

Увеличение турпотока подтверждает, что инвестиции в инфраструктуру, культурные события и продвижение исторического наследия дают результат, уверены в администрации города.

Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири, символ города, Дворец Наместника – музей с богатой историей региона, Губернский музей– первый в Сибири, основанный в 1870 году, Сад Ермака – живописное место с памятником покорителю Сибири, Тюремный замок – мрачная, но впечатляющая достопримечательность, старинные улочки с деревянными домами и атмосферой XIX века. Мимо этих локаций пройти просто невозможно, а сколько ещё потаённых, известных только местным жителям и экскурсоводам, мест!

"Наш город – живая книга по истории, культурологии, архитектуре, иконописи, которую должен прочесть каждый образованный человек", - отмечают в мэрии.

Теги: #ТО , Тобольск , туризм
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