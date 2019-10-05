Тюменцы отметят 60-летие района Тарманы

Праздничная программа "Сердцу милые места" в честь 60-летнего юбилея тюменского района Тарманы состоится в ДК "Торфяник" 8 октября. Начало в 14:00, вход свободный.

К танцам и песням от воспитанников Дома культуры присоединятся коллективы из школы №13, детского сада №92, творческих центров "Тюмень" и "Бригантина", а также члены ансамбля "Надежда" районного совета ветеранов, сообщает "Тюменская область сегодня".

Главным элементом праздника станет презентация журнала "60 лет любимому поселку Тарманы" от совета ТОС п. Тарманы. Жителям покажут значимые фотоснимки и напомнят об истории развития жилого района. Развитие, которое видно невооруженным глазом, подчеркнула 22-летняя Виктория Сало. Как и ее мама, девушка жила в Тарманах с самого рождения. Родной район, который она все еще называет ПГТ, она покинула совсем недавно, а потому хранит о нем еще свежие воспоминания:

"Тарманы всегда были уютными и дружными. "Торфяник", "Гайдаровец", баня и спортшкола – все это составляло досуг для нас и наших родителей. "Торфяник" до сих пор организует разные мероприятия и секции для ребятишек. Хотя многие местные помнят, как ловили лягушек на болоте за конечной, современные Тарманы трудно узнать тем, кто не был там хотя бы пять лет. Такие улицы как Газопромысловая и Верхнетарманская, строились за считанные месяцы, несколькими годами ранее обновилась улица Блюхера, а также школа №13".

Виктория даже отметила удлинение путей следования маршрутных такси и перенос конечной остановки, ведь территория района расширяется.

"Перечислять изменения когда-то небольшого поселка, состоявшего из нескольких пятиэтажек, площадки и частного сектора, можно долго, но суть будет одна: Тарманы – любимый район для многих поколений. Его не хочется покидать, он радовал нас раньше и радует по сей день. С юбилеем, тарманцы!", – поздравила девушка земляков.