Тюменцев приглашают на концерт известных композиторов

Фото организаторов фестиваля

На этой неделе в Тюмени проходит Международный кинофестиваль "Ноль плюс". Организаторы приготовили для гостей фестиваля кинопоказы на нескольких площадках, мастер-классы для детей и молодежи, творческие встречи с российскими и зарубежными кинематографистами, а также концерты.

Так, 1-3 октября успешно прошли мастер-классы от авторов песен к известным мультфильмам Марины Ланда и Сергея Васильева. Их дружба с "Ноль Плюс" завязалась стремительно – директор кинофестиваля Николай Данн пригласил Марину Ланда в качестве жюри, но пока они со своим бессменным партнёром Сергеем Васильевым добирались до Тюмени, в поезде родилась песня, которая тут же стала гимном фестиваля.

Тюменским педагогам по вокалу, детям и родителям представилась уникальная возможность посетить мастер-классы Марины и Сергея. Особенность подхода к обучению у композиторов состоит в том, что они не разделяют учеников на детей и взрослых. Благодаря такому видению преподавания процветает их Музыкальный театр детей в Санкт-Петербурге. "В первую очередь здесь для себя находишь какие-то новые упражнения: распевки, разогревки – все это интересно. Сама система диалога учителя и ученика через пение – это уже что-то новое, более увлекательное, чем скучная "зубрежка". Рады, что попали на этот мастер-класс", – поделился один из участников мастер-класса.

Итогом практических занятий станет запись песни мюзикла, который будет исполнен на концерте Марины и Сергея 4 октября в Тюменском драматическом театре.

В рамках кинофестиваля 4 октября в 19:00 в Тюменском драмтеатре жителей города Тюмени приглашают на концерт Марины Ланда и Сергея Васильева. Гости смогут услышать композиции из многих известных мультфильмов и мультсериалов: "Смешарики", "Малышарики", "Летающие звери" и многих других. Вход свободный, но необходима регистрация: clck.ru/JDFTc

Для справки: Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", получившим консультативный статус ЭКОСОС ООН, Евразийской ассоциацией кинофестивалей при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени.

Проект онлайн-кинотеатр zeroplus.tv, с которым организаторы фестиваля будут знакомить зрителей, реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".