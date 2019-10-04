АШАН Ритейл Россия развивает сотрудничество с товаропроизводителями Тюменской области

Фото: АШАН Ритейл Россия

3 октября в гипермаркете АШАН Тюмень прошел День поставщика, который собрал более 40 компаний производителей продовольственных товаров.

День поставщика состоялся при поддержке Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Мероприятие посетило более 40 компаний. Участники Дня поставщика – потенциальные и действующие партнеры. Первые смогли познакомиться с правилами сотрудничества с компанией АШАН Ритейл Россия, презентовать свои товары, а также принять участие в переговорных сессиях с менеджерами по закупкам. Вторые – задать текущие вопросы и провести дегустацию новинок.

Андрей Вадимович Пантелеев, Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области: "Несколько лет назад компания АШАН была первой, кто провел переговорную сессию с нашими производителями. Спасибо ей за это. Сегодня вновь мы на территории гипермаркета АШАН Тюмень, и это отличная возможность узнать о планах компании, о ее потребностях, понять, что следует изменить поставщикам, чтобы зайти в сеть".

Дмитрий Герасимов, Директор по региональным закупкам АШАН Ритейл Россия: "На сегодняшний день компания сотрудничает с 30 поставщиками Тюмени и Тюменской области. Но мы безусловно заинтересованы в расширении ассортимента и всегда открыты к диалогу с новыми производителями".

В Тюмени работают два магазина АШАН: гипермаркет АШАН Тюмень в ТЦ "Кристалл" и АШАН Сити Звездный.