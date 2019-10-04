Дарья Витан: Счастье любит тишину

Дарья Витан – актриса и режиссер арт-чердака "Мамин театр". Она приехала в Тюмень из Москвы для работы в жюри фестиваля "Ноль Плюс".

- Я начала готовиться к интервью и поняла, что про вас в интернете практически нет информации. Это я плохо искала или вы действительно стараетесь скрывать свою личную жизнь?

- Скажем так: я стараюсь максимально оставлять личное при себе, но есть моменты, которым я разрешаю доходить до зрителя. Многие считают, что "счастье любит тишину", поэтому считаю, что все возможные личные дела нужно оставлять внутри семьи.

- Начнем с традиционного вопроса: как вы стали актрисой?

- Я с самого детства мечтала ею стать: занималась танцами, актерским мастерством и так далее. Когда встал вопрос "кем же быть?", никаких сомнений у меня не возникло, потому что вся семья была уверена, что я стану актрисой. Однако потом я поняла, что могу быть не только актрисой, а ещё и телеведущей, режиссером и драматургом.

- В интернете есть информация, что вы занимались танцами народов мира. Сейчас выступаете?

- Да, сейчас работаю в театре, там приходится и петь, и танцевать. Поэтому занимаюсь и танцами народов мира, и современными, и классическими.

- Вы ведете научную программу на канале “Карусель” . Для этого шоу нужно иметь знания в какой-либо области?

- Нужно знать химию, физику, биологию. Я в школе очень хорошо училась, поэтому ведение этой передачи даётся мне с легкостью.

- А сами вы принимаете участие в создании выпусков? Придумываете опыты?

- Для этого есть редакторы, сценаристы, которые придумывают научные опыты и эксперименты, а потом мы пытаемся воплотить их в жизнь.

- Вы снимаетесь в фильмах для взрослой и детской аудитории, в каких комфортнее работать?

- Как зрителя я не различаю для себя взрослых или детей. Взрослые – это просто выросшие дети. Вот мне, например, уже 30 лет. Я вроде бы взрослая тетенька, но на самом деле это все вокруг думают, что я такая, а внутри я себя ощущаю лет на 15.

- Что такое "Мамин театр"?

- Это пространство, где мы делаем спектакли для семейного просмотра. Художественные руководители – я и моя сестра Василиса Гапоненко. Вот я, например, драматург, поэтому пьесы делаю сама, играю спектакли вместе с сестрой, режиссирую, делаю сценографию, то есть полный спектр театрального ремесла. Мы показываем спектакли на центральных площадках не только Москвы, но и всей России. У нас есть интересный проект – "Спектакль на ощупь", его нужно смотреть в темноте или с закрытыми глазами. Проект под названием "Дорогой дневник" - наша гордость, недавно была его премьера.

- Почему выбрана именно эта история?

- Появился этот спектакль, когда мы с сестрой подумали: а каково это - жить, когда ты ничего не видишь, а только чувствуешь? У меня самой не очень хорошее зрение: -4; +2. Мы закрывали глаза, сидели, начинали прислушиваться к тому, что происходит вокруг. И поняли, что когда человек не видит - весь мир становится намного выпуклее, интереснее, обостряются все органы чувств.

Это пьеса о слабовидящих людях, но она будет интересна и зрячим. Вся фишка в том, что абсолютно все зрители в равных условиях, то есть в черных масках на лице. Этот спектакль приходится ощущать, чувствовать запахи, слышать, трогать. Из-за этого и не важно, какой зритель пришел.

Само шоу - довольно интересная вещь, все зрители могут потрогать таблицу Брайля. Брайль - это человек, который создал рельефно точечный шрифт для слабовидящих. Зрители понимают, как работает этот шрифт, при этом они могут почувствовать запах зимы, осени, весны, фруктовой жвачки и так далее. После этого участники попадают в контактный зоопарк, где каждый может определить, какое животное он трогает. Все смогут побывать болельщиками, будто на самом настоящем стадионе. А самое главное - они смогут нарисовать картину с закрытыми глазами, а потом забрать ее домой.

- Ваш спектакль идет на стационарных или на разных сценах?

- На разных. Недавно мы выиграли грант и теперь гастролируем с этим спектаклем. И вскоре его могут увидеть в театрах, на выставочных площадках, музеях, а также в интернатах для слабовидящих детей.

- В последние несколько лет государство активно поднимает вопрос "доступной среды". Вы, в свою очередь, занимаетесь постановкой спектаклей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как думаете, насколько сегодняшняя среда для них на самом деле доступна?

- Я не знаю про всю Россию, могу говорить про Москву. Для города было сделано очень много: центры, дома культуры. Некоторые метро оснастили рельефно-точечным шрифтом. В лифтах есть специальный шрифт. Тем не менее мне кажется, что эта среда не совсем доступна. Думаю, не все сразу, люди с такими ограничениями по-другому чувствуют мир, и если человек уже родился с этим, ему легче ориентироваться в пространстве, нежели человеку, который недавно потерял зрение.

- Как вы все успеваете?

- Честно? Я не успеваю. Хочу все успеть, но пока не получается.

Автор: Арина Малая, пресс-центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости".

Фото: Дарья Морозова.