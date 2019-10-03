В Тюмени водитель без прав сбил пешехода-нарушителя

13:20 03 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с пешеходом произошло вчера вечером на улице Закалужской. Автомобиль Suzuki сбил 23-летнего молодого человека, он получил травмы.

По предварительным сведениям, мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 34-летний водитель Suzuki, в свою очередь, лишен водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: ДТП , пешеходы
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