Тюмень за день: 2 октября

Фото Александра Пересторонина

В Тюмени официально открылся кинофестиваль "Ноль плюс"

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 1 октября было очень многолюдно – сотни тюменцев пришли на праздник церемонии открытия VI Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс".

Розыгрыш билетов на концерт "Симфоническое КИНО" проводит "Афиша Тюмень"

Проект "Афиша Тюмень" запустил розыгрыш билетов на концерт "Симфоническое КИНО" (6+) в своих социальных сетях. Условия простые, любой желающий сможет принять участие в конкурсе. Двое победителей получат пригласительные на две персоны.

Победители "Цифрового прорыва" получили гранты на развитие умных решений

Финал конкурса "Цифровой прорыв" войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый хакатон в мире. Он собрал в Казани свыше 3 000 программистов и дизайнеров из разных регионов страны. Больше всего участников заинтересовала тема партнера мероприятия – компании "МегаФон": над проектом в области ЖКХ работали 29 команд.

Тюмень отмечает столетие Бориса Щербины

Ветераны нефтегазовой отрасли, представители органов власти и общественности 2 октября в сквере Немцова возложили цветы к памятнику выдающегося государственного деятеля Бориса Евдокимовича Щербины.

Фестиваль "Ноль Плюс" в Тюмени открыла автор песен для "Смешариков"

В Тюмени символом начала шестого фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" стал гимн, автор которого – композитор, создатель песен для известного мультсериала "Смешарики" Марина Ланда. Гимн был исполнен вместе с автором Сергеем Васильевым и тюменским театром эстрадной песни "Соломинка".

В Тюменской области стартовали кинолектории "Под солнцем"

Миссионерский культурно-образовательный и патриотическо-воспитательный проект "Под солнцем" стартовал в Тюмени и Тобольске. Серия кинолекториев проходит с 30 сентября по 7 октября. Встречи проводит член общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл", режиссер, сценарист, журналист, руководитель студии "Киноконтакт", автор проекта "Под Солнцем" Василий Яцкин. Его сопровождает заслуженная артистка России, кинорежиссер, член Союза Кинематографистов России Галина Яцкина.

Тюменцы могут узаконить самовольно занятые участки

16 сентября 2019 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым у граждан появляется возможность узаконить самовольно занятые земельные участки. Специалисты Управления Росреестра по Тюменской области и тюменской кадастровой палаты обращают внимание тюменцев на то, какие условия должны быть при этом соблюдены.