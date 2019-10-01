На онкологию головы и шеи проверились более 4 500 тюменцев

Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

В VII Европейскую неделю ранней диагностики рака головы и шеи в медучреждениях Тюменской области профилактические осмотры прошли 4570 человек. По результатам исследований 255 из них получили направление на дообследование.

Тюменцы могли пройти осмотр в кабинетах раннего выявления заболеваний в своих поликлиниках, прием вели врачи тюменских стоматологических клиник №1 и №3, кожно-венерологического диспансера, "Медицинского города", а также МСЧ "Нефтяник".

В своем выступлении председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова отметила: "Мы благодарны "Медицинскому городу" и Тюменской области за то, что этот регион в этом году стал столицей европейской акции по раннему выявлению рака головы и шеи. Вся Европа в эту неделю открывает кабинеты, где мультидисциплинарные команды, состоящие из специалистов онкологов, отоларингологов, стоматологов, принимают здоровое население с целью ранней диагностики новообразований в области головы и шеи. И сегодня на конференции мы говорили о том, что несмотря на большое количество акций по раннему выявлению новообразований, мы видим проблему. Люди, которых врачи направляют на дообследование, не доходят до медицинских организаций. Для нас важен опыт Тюменской области, где этот процесс выстроен через кабинеты раннего выявления заболеваний, существует система преемственности — пациент не остается брошенным, его сразу же "подхватывает" система здравоохранения".