В Тюмени открылась школа нейроинженеров

Двадцать старшеклассников Тюмени после тестирования и собеседования зачислены в первую в Тюменской области Школу юных нейроинженеров. Ее открытие состоялось 30 сентября в пространстве "Точка кипения – Тюмень".

В новой школе ребята будут изучать основы нейротехнологий, языки программирования и прикладную математику для решения задач по разработке нейросетевых структур. Программу для их обучения разработали сотрудники тюменского ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) совместно с экспертами отраслевого союза "Нейронет". Помимо теории, для учеников предусмотрены практические занятия, которые планируется проводить в компании ОКАС.

"В Тюменской области сложился ряд предпосылок, которые позволяют рассматривать нейротехнологии как возможную перспективную отрасль. В области успешно работает Федеральный центр нейрохирургии, появились стартапы в сфере нейросетевых технологий, открыты представительства профильных российских компаний, созданы "Кванториумы" и центры робототехники. Технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь. Поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти. Важнейшее условие решения задачи формирования сектора нейротехнологий в региональной экономике – опережающая подготовка молодых кадров. Школа юных нейроинженеров служит инструментом для выполнения этой задачи", – считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Школа юных нейроинженеров создана в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Для тюменских инженеров созданы комфортные условия. На церемонии открытия ученики получили ключи от класса "Нейрум", где установлено современное оборудование и для каждого предусмотрено отдельное рабочее место с двумя мониторами.