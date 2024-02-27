ВТБ ради технологического суверенитета переходит на отечественный софт

Для обеспечения технологического суверенитета ВТБ планирует перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux к концу 2024 года. Об этом сообщил старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока Сергей Безбогов в рамках Стратегической недели.

В 2023 году началось пилотное тестирование, уже 3,5 тыс. сотрудников используют отечественное ПО как основное. Предварительные работы по установке системы проведены на рабочих станциях более 30 тыс. сотрудников.

Российская разработка соответствует всем принятым в нашей стране требованиям безопасности для использования в органах исполнительной власти, госкомпаниях, госкорпорациях, предприятиях промышленности, энергетического и нефтегазового секторов, на объектах критической информационной инфраструктуры, в банковской сфере, системах здравоохранения и образования. Основными защитными механизмами являются замкнутая программная среда, мандатный контроль целостности и управление доступом, гарантированное затирание удаляемых данных.

Генеральный директор ГК "Астра" Илья Сивцев отметил, что работа с банком, имеющим масштабную инфраструктуру, станет ценным опытом для всего рынка. Задействовано множество мультивендорных решений, которые нужно взаимоувязать и добиться корректной и бесперебойной работы на новой платформе. Полученная экспертиза в этом важном и сложном проекте станет опорой для других организации.