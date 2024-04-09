Тюменец выиграл на всероссийском конкурсе проектных работ "Высший пилотаж"

Алексей Левченко, ученик Центра робототехники и АСУ, победил в конкурсе исследовательских и проектных работ "Высший пилотаж" в категории "Инженерные и технические науки".

Проект молодого человека "Умный улей" стал лучшим среди представленных работ.

Такое устройство помогает специалистам следить за здоровьем пчелиных семей. Для анализа собираются такие параметры как звук, вес улья, углекислый газ, атмосферное давление, температура и влажность (в улье и окружающей среде). Далее с помощью технологии независимой радиосвязи эти данные передаются на расстояние до 8 км (с ретрансляцией на неограниченное расстояние).