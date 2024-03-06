Тюменцы могут на сайте Госуслуг подать заявку о голосовании на дому

16:36 06 марта 2024
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Жители Тюменской области могут подать заявление на Госуслугах для того, чтобы проголосовать дома, такая возможность предоставляется в случае болезни или необходимости ухаживать за больными родственниками и др., сообщает департамент информатизации ТО.

"После того, как заявление подано, его рассмотрит избирательная комиссия. В случае одобрения с гражданином свяжутся для согласования удобного времени", - пояснили в департаменте. 

Для тех, кто в день голосования будут находиться не по месту прописки, работает сервис "Мобильный избиратель". До 11 марта он позволяет выбрать удобный избирательный участок по месту нахождения.

Теги: голосование , госуслуги , информационные технологии , Президентские выборы
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